 Montallegro, laboratorio casalingo per trasformare armi: arrestato
Montallegro, laboratorio casalingo per trasformare armi: arrestato

L'operazione della guardia di finanza
PROVINCIA DI AGRIGENTO
di
AGRIGENTO – La Guardia di finanza di Agrigento ha scoperto un laboratorio domestico per la trasformazione di armi a Montallegro, dove è scattato un arresto. L’indagato, portato in carcere, è accusato di detenzione di armi clandestine. Sequestrati due fucili alterati e quasi duemila pallini di varia grammatura .    

I finanzieri del gruppo di Agrigento, durante la perquisizione, hanno trovato due fucili originariamente ad aria compressa che, come da vigente normativa, avrebbero dovuto avere modesta capacità offensiva, con una potenza limitata.    

“Gli accertamenti hanno invece permesso di rilevare che – viene spiegato – le modifiche apportate, utilizzando anche macchinari dedicati, come un trapano a torre professionale, avevano maggiorato sensibilmente il potenziale offensivo di 3 o 4 volte rispetto ai valori consentiti”. Il lavoro fatto sui fucili – uno dei quali dotato di mirino ottico per il tiro di precisione – li hanno trasformati in armi clandestine.

