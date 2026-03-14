 Pohjanpalo ‘fantasma’, Palermo spuntato: il Monza cinico fa tre gol

Monza-Palermo. La vittoria dei brianzoli.

Negli occhi restano, purtroppo, i tre gol del Monza (Petagna, Ciurria, tris di Colombo) a suggello di una partita che è scappata via subito.

Un Palermo spuntato, volenteroso e dopo un buon primo tempo, ammaina la bandiera. Eppure, gol a parte, gli unici tiri in porta sono proprio del Palermo. La parata di Thiam su Segre nel primo tempo e la traversa di Johnsen nel secondo timbrano una sconfitta che fa male. Non fanno testo i generosi tentativi allo sgocciolare della partita.

Una gara inizialmente guardinga, da una parte e dall’altra. I rosanero tengono benissimo il campo, ma non hanno sbocchi. Pohjanpalo, in giornata no e servito male, non riesce a rendersi pericoloso, nonostante la consueta tenacia.

Il primo strappo è del Palermo. Angolo di Ranocchia, palla sul piede di Le Douraon che, da pochi metri, non riesce a mettere in rete. Al ’18’ il gol brianzolo di Petagna dopo una serie di rimpalli su calcio d’angolo. Il Var conferma tutto.

La squadra di Inzaghi ci prova, sembra che il pareggio sia alla portata. Si arriva bene al limite dell’area, ma non si riesce a pungere. L’acuto è un colpo di testa di Segre, ravvicinato e centrale. Thiam respinge d’istinto.

Nel secondo tempo, ecco le sostituzioni. Inzaghi tenta di scalare la partita più volte. Ma il Palermo non c’è. Il raddoppio di Ciurria al 63′ dopo una volata di Azzi, liberissimo (dov’era la difesa?) segna il punto di non ritorno. La traversa di Johnsen è da mangiarsi le mani, ma fa da preludio al tris di Colombo, dopo un’altra volata di Azzi, sempre immarcabile.

Finisce così, con grande scorno dei tremila generosissimi tifosi rosanero, la nota più bella di una brutta sconfitta. Il Monza va a più sei sul Palermo. Nemmeno il gol della bandiera avrebbe mitigato la delusione. Tra i rosanero si è fatto apprezzare il dinamismo di Palumbo. Monumentale Pessina nel Monza. Per l’appuntamento con il sogno bisognerà ripassare.

Il tabellino

MONZA: Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria (71’ Colombo), Obiang, Pessina, Azzi; Hernani (46’ Bakoune), Cutrone (86′ Alvarez); Petagna (71’ Mota). A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Forson, Keita, Capolupo, Colpani, Caso. Allenatore: Bianco.

PALERMO: Joronen; Peda (64’ Magnani), Bani, Ceccaroni (64’ Johnsen); Pierozzi (59’ Rui Modesto), Segre (72’ Vasic), Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron (72’ Corona); Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Gyasi, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1).

Primo assistente: Valerio Colarossi (Roma 2).

Secondo assistente: Alessandro Cipressa (Lecce).