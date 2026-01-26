Il cane scivola nel canale, Enea si tuffa per salvarlo e muore annegato

La passeggiata serale finisce in tragedia

È morto annegato dopo essersi tuffato in un canale per soccorrere il proprio cane. La vittima è Enea Tonoli, 46 anni, dipendente comunale, residente a Monzambano, nel Mantovano. L’episodio si è verificato nella serata di sabato 24 gennaio.

Monzambano, Enea Tonoli morto per salvare il cane

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava fuori per una passeggiata serale con l’animale quando il cane è scivolato ed è finito nel canale Virgilio. Enea Tonoli si è immediatamente lanciato in acqua nel tentativo di riportarlo a riva, ma una volta entrato non è più riuscito a risalire ed è annegato.

Il tratto interessato è caratterizzato da sponde in cemento, particolarmente lisce e difficili da scalare. Una zona che il 46enne percorreva abitualmente durante le uscite quotidiane con il cane. Proprio l’impossibilità di trovare un appiglio avrebbe reso vano il tentativo di rientrare a riva.

L’animale è riuscito a rimanere a galla

Il cane, caduto accidentalmente, è invece riuscito a rimanere vicino al margine del canale, restando a galla fino all’arrivo dei soccorsi. L’allarme è scattato in tarda serata, quando l’uomo non ha fatto rientro a casa. A contattare i soccorsi sono stati i familiari, preoccupati per l’assenza prolungata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre provenienti dai distaccamenti di Castiglione e Bardolino, supportate da moto d’acqua. Presenti anche un’ambulanza, due automediche attivate in codice rosso e i carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere.

I soccorritori hanno individuato e recuperato il corpo di Enea Tonoli, ormai privo di vita. Il cane è stato invece tratto in salvo.

