Schianto tra auto e moto, 22enne muore sul colpo

Niente da fare per Annunziata Mele, l'impatto è stato devastante

Un impatto devastante, avvenuto di notte poco dopo l’1.30 del 10 settembre a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è costato la vita alla 22enne Annunziata Mele.

La giovane viaggiava come passeggera su una Honda Transalp condotta da un 38enne di Napoli. All’incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio, la moto si è schiantata contro un’Alfa Mito guidata da un 28enne.

L’urto, violentissimo, ha scaraventato la ragazza sull’asfalto. Per lei non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione del 118 si sono rivelati inutili.

Le condizioni dei feriti

Il centauro è stato trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Più lievi le conseguenze per l’automobilista, dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e posto sotto sequestro entrambi i veicoli. La salma della 22enne è stata trattenuta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire se procedere con l’autopsia.

Stando alle prime ricostruzioni, la moto avrebbe centrato la vettura sul lato guida, ma resta da chiarire chi avesse la precedenza.

Morte Annunziata Mele, Acerra sotto choc

Originaria di Acerra, Annunziata Mele aveva compiuto 18 anni nel 2021, circondata dall’affetto di amici e parenti. Oggi, a distanza quattro anni, ha trovato la morte in un tragico incidente stradale.

Sui social, la giovane raccontava frammenti della sua quotidianità, spesso accanto alle amiche, con la leggerezza tipica dei suoi vent’anni. La sua comunità è sotto choc per la sua prematura scomparsa.

