Addio alla piccola Carola: “Simbolo d’amore e speranza nel nostro cuore”

La bimba originaria di Sciacca lottava dal 2021 contro una rara malattia

PALERMO – “Carissimi amici e compagni di questo viaggio, scriviamo con il cuore pieno di emozioni difficili da esprimere. Purtroppo, le condizioni di Carola sono peggiorate in modo molto rapido. Dopo mesi di speranze, cure, viaggi e lotte quotidiane, i medici ci hanno confermato che non è più possibile procedere con l’intervento che avevamo tanto atteso. La malattia ha corso più veloce di tutti noi”.

La solidarietà

Con queste parole i genitori della piccola Carola Muscarnera hanno annunciato la fine di un percorso doloroso, ma che era stato sin dall’inizio pieno di speranze per la loro bambina che aveva ricevuto il sostegno di tutta la Sicilia e solidarietà da ogni parte d’Italia.

La famiglia originaria di Sciacca e poi trasferita a Cuneo

Carola aveva soltanto cinque anni, la sua famiglia originaria di Sciacca, nell’Agrigentino, si era trasferita da un anno in provincia di Cuneo. I genitori, Eleonora e Antonino e la sorellina più piccola le sono stati accanto fino all’ultimo istante di una battaglia che la bimba ha combattuto con tutte le sue forze: quella contro un raro tumore cerebrale. Poi la notte più lunga, che l’ha portata via: “Carola è volata in cielo diventando un angioletto che ci guiderà da lassù. Ci manchi in ogni respiro, amore nostro. Resterai per sempre nei nostri cuori”, è la frase che mamma e papà le hanno dedicato per dirle addio.

La lotta contro la malattia

La malattia era stata scoperta nel 2021 e la bambina era stata sottoposta a diversi interventi e a cicli di chemioterapia e radioterapia. Ad alimentare le speranze era stata anche una cura sperimentale, mentre varie raccolte fondi avevano contribuito a dare forza e coraggio a Carola e ai suoi genitori. Una vera e propria gara di solidarietà che anche grazie al gruppo nato sui social “Uniti per Carola” era riuscita ad aiutare economicamente la famiglia per sostenere le cure, oure in previsione di un intervento che doveva essere eseguito in Francia.

“Da quando le è stata diagnosticata la malattia – avevano scritto i genitori raccontando il duro percorso da affrontare – la vita di Carola e della nostra famiglia è cambiata radicalmente. Ogni giorno proviamo paure, stanchezza e incertezze, ma il sorriso e la forza di Carola restano per noi una fonte inesauribile di speranza e ispirazione”.

“È stata lei a darci la forza”

“La sua resilienza e il suo coraggio ci ricordano quanto sia importante lottare, anche di fronte alle avversità più difficili. Ogni giorno è una battaglia, ma la sua forza, il suo spirito e l’amore che ci unisce ci spingono a non arrenderci. Con il vostro aiuto, speriamo di poterle garantire non solo le migliori cure possibili, ma anche l’opportunità di realizzare i suoi sogni, vivere esperienze indimenticabili e crescere libera di essere se stessa”.

Il video messaggio dalla cantante Annalisa

Gli aiuti erano arrivati da associazioni, amici, familiari, colleghi di alvoro, cittadini da ogni parte della Penisola avevano dato una mano alla piccola che amava Spiderman e la musica. Tra i suoi artisti preferiti, Annalisa, di cui era una grande fan. Per questo, in occasione del concerto di Radio Italia che si è tenuto al Foro Italico di Palermo, la piccola Carola aveva ricevuto un video messaggio dalla cantante.

Un filmato che la bambina aveva accolto con gioia: “Carola è felice, grazie a tutti voi”, aveva scritto la madre che tramite i social ha sempre aggiornato tutti sulle condizioni della sua bambina, diventata nel frattempo simbolo di amore e speranza per chiunque l’avesse conosciuta, soprattutto a Sciacca, dove l’intera comunità è adesso in lacrime.

Addio alla piccola Carola: “Sei entrata nei nostri cuori”

Tantissimi i messaggi per ricordarla: “Con un nodo in gola con immenso dispiacere mi stringo alla famiglia di questo meraviglioso angelo strappato via troppo precocemente all’affetto dei suoi cari. Piccola stella ti mando un bacio fin lassù dove sono sicura che guarderai e veglierai sulla tua famiglia sulla tua cara mamma la tua sorellina il tuo papà e chiunque ti abbia amato…Sei entrata nei nostri cuori dove avrai per sempre un posto e un ricordo speciale”, si legge.

“Il vostro affetto ci ha aiutato tanto”

Ed è con profonda gratitudine che i genitori si sono rivolti negli scorsi giorni a chi ha contribuito ad aiutarli: “Vogliamo ringraziare ciascuno di voi, uno per uno. Il vostro affetto, il vostro sostegno economico, i messaggi, le condivisioni, ci hanno dato forza nei momenti più duri e ci hanno permesso di affrontare questo percorso con dignità”.

“Grazie ai fondi raccolti abbiamo potuto affrontare molte spese mediche e logistiche che sarebbero state per noi insostenibili – prosegue il messaggio -. Viaggi all’estero nella speranza di una soluzione, attrezzature, farmaci e, soprattutto, momenti di gioia per Carola, piccoli sogni realizzati, regali pensati solo per lei, giornate in cui il sorriso riusciva a vincere sul dolore”. Nel pomeriggio di oggi, 7 luglio, l’ultimo saluto alla bambina. I funerali, a cui hanno partecipato centinaia di persone che fino all’ultimo avevano pregato per la bimba, sono stati celebrati a Cuneo.