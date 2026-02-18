L’influenza e il malore fatale, Giuliana muore a 60 anni

Amava i viaggi e gli animali e aveva lavorato anche all'estero

Una donna di 60 anni è morta all’improvviso a Conegliano, in provincia di Treviso, mentre era in fase di recupero da un’influenza. A perdere la vita è stata Giuliana Zanussi, stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo.

La notizia ha colpito duramente la famiglia, ancora incredula per quanto accaduto. La 60enne lascia la madre Rina, la sorella Linda, il cognato Stefano, parenti e numerosi amici che in queste ore stanno manifestando la loro vicinanza alla famiglia.

Chi era Giuliana Zanussi morta a Conegliano

Come riporta “Il Gazzettino”, sin dall’infanzia aveva dimostrato determinazione, autonomia e spirito creativo. Chi la conosceva la descrive come una persona altruista, sempre pronta a dedicarsi agli altri e legata profondamente ai propri affetti. Amava i viaggi e gli animali.

Sul piano professionale, Giuliana Zanussi aveva collaborato a lungo alla crescita commerciale di “Nuova Trasmissione”, realtà imprenditoriale fondata dalla sorella e dal cognato. Successivamente aveva scelto di intraprendere nuove esperienze lavorative all’estero, mettendo a frutto le proprie competenze in contesti internazionali come la Cina e l’Arabia Saudita.

Negli ultimi anni aveva deciso di rientrare in Italia per essere più vicina alla famiglia, in particolare alla madre. Tornata nel territorio trevigiano, aveva proseguito il proprio impegno nel sociale collaborando con “La Nostra Famiglia”, dove seguiva con attenzione e sensibilità bambini e ragazzi nei loro percorsi educativi.

Data e luogo delle esequie

I funerali di Giuliana Zanussi si svolgeranno giovedì 19 febbraio nella Chiesa della Beata Vergine di Fatima a Parè di Conegliano. La salma proseguirà poi per la cremazione.

