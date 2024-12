Palermo, morta in ospedale: venerdì i funerali di Maria Ruggia

L'autopsia non chiarisce le cause del decesso

PALERMO – Saranno celebrati venerdì 27 dicembre alle 10.30 i funerali di Maria Ruggia, 76 anni, morta dopo aver trascorso otto giorni su una barella al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

L’ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa evangelica, in via Carlo Del Prete, nel capoluogo siciliano. Per conoscere le cause della morte l’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico dal dottore Tommaso D’Anna bisognerà attendere l’esito degli esami istologici che potranno chiarire se la donna ha contratto in ospedale un’infezione, come sostenere i familiari.

L’autopsia non ha chiarito cosa abbia provocato la morte. L’avvocato Andrea Dell’Aira che segue la famiglia dell’anziana ha nominato per l’esame il medico Manfredi Rubino: l’azienda sanitaria la dottoressa Cettina Sortino. La figlia della donna, Romina Gelardi, ieri ha detto di essersi sentita in colpa per aver scelto di portare la madre all’Ingrassia la struttura più vicina.

“Per me un ospedale vale l’altro, dovrebbe essere così, ma da adesso in poi non porterò più nessuno all’Ingrassia”.