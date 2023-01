Morte Bongiorno, lutto cittadino a Castellammare del Golfo

Gli uffici comunali rimarranno chiusi per le esequie del presidente di Sicindustria

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) – Il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, ha proclamato il lutto cittadino per domani in memoria del concittadino Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, morto improvvisamente ieri nella sua abitazione di Castellammare del Golfo.

A palazzo Crociferi saranno esposte le bandiere a mezz’asta listate a lutto e nel pomeriggio gli uffici comunali rimarranno chiusi per le esequie di Gregory Bongiorno, che si svolgeranno alle 15 nella chiesa Madre.

“Durante la celebrazione dei funerali invitiamo i titolari di attività ad abbassare le saracinesche e i concittadini, le associazioni e gli esercenti a partecipare al lutto cittadino nel modo ritenuto più opportuno, anche con la sospensione delle attività – dice il sindaco -. Manifestiamo il nostro cordoglio e quello dell’intera città, profondamente scossa e addolorata per l’improvvisa perdita – che è dell’intera collettività siciliana – di un concittadino di alto spessore umano e professionale che ha onorato la città con il suo impegno ed esempio per la legalità e in favore dell’intero sistema produttivo siciliano”.

