Lutto in Sicilia per la morte di Bongiorno: i messaggi

Aveva 47 anni

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Morto il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno, aveva 46 anni. Bongiorno, alla guida di Sicindustria da maggio 2021, è morto improvvisamente nella notte a Castellammare del Golfo (Trapani). Amministratore delegato dell’Agesp, l’azienda che si occupa di rifiuti, aveva avuto una un’influenza che lo aveva costretto ad un controllo in ospedale. I funerali dovrebbero svolgersi domani nella sua città. Lascia la moglie e due figli.

La redazione di LiveSicilia, il direttore Antonio Condorelli e gli editori si stringono al dolore della famiglia di Gregory Bongiorno per la tragica scomparsa di un amico e di un punto di riferimento nel mondo imprenditoriale di cui essere orgogliosi

Il cordoglio del mondo imprenditoriale e politico

“Il sistema Confindustria in Sicilia perde uno straordinario presidente e un grande imprenditore. Io perdo un amico fraterno, nobile e sincero”. Lo dice il presidente di Confidustria Sicilia, Alessandro Albanese. “Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno, 47 anni, venuto a mancare improvvisamente. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. Alla famiglia, a Sicindustria e al mondo delle imprese che ne ha stimato la sua opera vanno le più sentite condoglianze da parte mia e del governo regionale”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. “Va via un imprenditore illuminato e una straordinaria persona perbene, un riferimento importante per quanti amano la provincia di Trapani e la Sicilia con il quale ho avuto l’onore di lavorare”. Così Mimmo Turano, assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana, apprendendo della morte dell’ex presidente di Confindustria Trapani.

“Ci tengo a esprimere il mio sentito cordoglio alla famiglia del presidente Bongiorno e a tutta l’associazione Sicindustria che da lui é stata rappresentata con grande prestigio. Sono state diverse le occasioni in cui abbiamo collaborato in questi anni e posso affermare che il dialogo costruttivo, concreto e mai polemico con il quale Gregory Bongiorno era solito porre all’attenzione della politica i temi della sua categoria mancheranno molto ai tavoli regionali”. Così la deputata regionale FdI Giusy Savarino. “La prematura scomparsa di Gregory Bongiorno lascia sgomenti e attoniti”. Lo dice in una nota il sindaco di Salemi e segretario provinciale del Pd, Domenico Venuti, che esprime “cordoglio e vicinanza” ai familiari del presidente di Sicindustria e al mondo imprenditoriale “del quale Bongiorno – evidenzia Venuti – era valido e autorevole rappresentante”.

