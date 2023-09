Addio a Napolitano, la politica si ferma: oggi la camera ardente in Senato

Martedì i funerali laici di Stato alla Camera

ROMA – I funerali di Stato per l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto venerdì sera a 98 anni dopo un lungo ricovero nella clinica Salvator Mundi a Roma, si svolgeranno in forma laica, martedì 26 settembre, sul sagrato di Piazza Montecitorio, come venne fatto anche per Pietro Ingrao e Nilde Iotti.

Camera ardente al Senato

La camera ardente sarà aperta al Senato oggi, domenica 24 settembre, alle 10 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Dalle 11 l’accesso sarà aperto a tutti. Le bandiere nazionali ed europee sono esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero.

La politica si ferma

La politica sospende le attività. Il Pd Sicilia ha annullato le iniziative. Anche Fratelli d’Italia ha rinviato di una settimana la propria iniziativa “L’Italia Vincente. Condoglianze anche daI presidente della Federazione russa Vladimir Putin: ‘Giorgio Napolitano era uno statista eccezionale, un vero patriota’.