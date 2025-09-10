Morto Paul Baccaglini: è stato presidente del Palermo calcio

Aveva 41 anni

Paul Baccaglini, ex inviato del programma televisivo “Le Iene” ed ex presidente del Palermo calcio, è stato trovato morto nella sua abitazione di Milano martedì mattina (10 settembre 2025).

L’imprenditore aveva 41 anni ed è stato alla presidenza del club di viale del Fante per cinque mesi nel 2017. Secondo le prime informazioni, a rinvenire il corpo senza vita sarebbe stata la compagna. Sull’episodio indagano i carabinieri di Milano. Secondo quanto trapela, l’ipotesi privilegiata sarebbe quella del suicidio.

Il cordoglio del club rosanero: “Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017”.

“Ciao Paul. Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia”, scrive la redazione del programma televisivo su Instagram.