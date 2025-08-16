La morte di Pippo Baudo: il cordoglio di amministrazione e consiglio

"La città di Catania e tutto il territorio provinciale perdono oggi un figlio illustre"

CATANIA – Il Sindaco di Catania Enrico Trantino a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi in rappresentanza del senato cittadino, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Pippo Baudo, venuto a mancare oggi all’età di 89 anni.

“Pippo Baudo è stato molto più di un grande protagonista della televisione italiana. È stato un ambasciatore della sicilianità nel mondo. Un figlio illustre della nostra terra che ha portato con orgoglio le radici catanesi in ogni palcoscenico nazionale.

La città di Catania e tutto il territorio provinciale perdono oggi un figlio illustre. Che ha saputo rappresentare al meglio nell’arte e nella cultura i valori di creatività. Eleganza e professionalità che caratterizzano la nostra comunità. La sua eredità artistica e umana rimarrà per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi, Che in ambito locale ha esercitato con la presidenza e la direzione artistica del Teatro Stabile di Catania. E contribuendo a fondare la prima grande emittente televisiva dell’isola, Antenna Sicilia

Nel dolore di questo momento, l’Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio della famiglia e di tutti coloro che hanno amato e stimato Pippo Baudo, esprimendo la più sincera vicinanza e gratitudine per aver reso onore alla nostra terra con la sua straordinaria carriera”.