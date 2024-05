I morti sul lavoro a Casteldaccia, Schifani: “Profondo dolore”

Le reazioni

PALERMO – “È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia”. Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani in merito alla tragedia di Casteldaccia.

Il cordoglio di Schifani

“A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite”, aggiunge Schifani.

Lagalla: “Dolore terribile”

“Un dolore terribile per la tragedia che ha provocato la morte sul lavoro degli operai a Casteldaccia. Alle loro famiglie e ai loro colleghi vanno il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Cgil, Cisl, Uil: “Uno schema che si ripete”

Cgil, Cisl e Uil Sicilia parlano di uno schema “che si è ripetuto troppo spesso in questi mesi. Sarà la magistratura a fare luce sulle cause, ma dovrà essere anche chiarito se le norme sulla sicurezza sono state rispettate e le conseguenti responsabilità delle ditte e del committente”.

I segretari Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Luisella Lionti aggiungono: “La Sicilia si trova ancora a piangere morti sul lavoro. Un operaio è morto a Floridia la scorsa settimana, nel 2023 si sono contate 65 vittime di cui 16 a Palermo. Dati in crescita ma non quello del personale degli ispettorati del lavoro, segnati da carenze di organico profonde che denunciamo inutilmente da tempo”.

“Sono 1.043 i morti sul lavoro in Italia lo scorso anno. Promuovere la sicurezza in ogni luogo di lavoro, sollecitare gli opportuni interventi è un nostro dovere. Ai familiari delle vittime esprimiamo il nostro cordoglio”.

Barbagallo: “Sicurezza sul lavoro è una priorità”

Il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, parla di “numeri che fanno rabbrividire: in Sicilia, secondo gli ultimi dati Inail, sono 10 le vittime registrate sul lavoro tra gennaio e marzo a cui bisogna, purtroppo, aggiungere i 5 operai deceduti oggi”.

“Ci sarà il tempo per individuare le responsabilità della tragedia ma, certamente, i ritmi di lavoro frenetici e le misure di sicurezza non adeguate, assieme agli scarsi controlli, sono un’emergenza che non possono più essere ignorati”.

“Il lavoro giustamente retribuito e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono una priorità, da sempre, per il Partito Democratico. Rivolgo il cordoglio dell’intero PD siciliano ai familiari delle vittime. Tutti gli appuntamenti elettorali in programma nei prossimi giorni dei nostri candidati saranno incentrati sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Catanzaro: “Convocare una seduta all’Ars”

Il capogruppo Pd all’Ars, Michele Catanzaro, annuncia che verrà chiesto di dedicare una seduta del parlamento regionale al tema della sicurezza sul lavoro, per un confronto con il governo su cosa è stato fatto e soprattutto su cosa ancora bisogna fare in Sicilia affinché simili tragedie non si ripetano”.

Cuffaro: “Preghiamo per le vittime”

“La Democrazia Cristiana si stringe attorno alle famiglie degli operai morti. Una scia di sangue inaccettabile, alla quale occorre porre fine attraverso un’educazione alla sicurezza sul lavoro che inizi nelle scuole. In questo tragico giorno, preghiamo per le vittime”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC.

Tamajo: “Solidarietà alle famiglie”

“Desidero esprimere la mia più profonda solidarietà alle famiglie delle vittime”, dice l’assessore alle Attività produttive della Regione Edy Tamajo. “Questo terribile incidente ci ha scosso profondamente, lasciando un vuoto insostituibile nei cuori delle famiglie colpite”

“Le parole possono risultare insufficienti di fronte a una perdita così ingiusta. Spero che al più presto sia fatta luce sull’accaduto. Incidenti simili non devono più accadere”.

Ajello: “Fare luce”

“Dalla mia città, Casteldaccia, arriva una notizia drammatica: 5 operai sono morti per le esalazioni tossiche, altri due versano in gravi condizioni. Mi stringo alle loro famiglie. Si faccia subito luce sulle cause”. Lo scrive su X il deputato siciliano del M5S Davide Aiello.

Federenergia Cisal: “Emergenza nazionale”

Giuseppe Badagliacca e Daniele Ciulla di Federerenergia Cisal si dicono sgomenti. “Esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e chiediamo che si accertino al più presto le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro, grave e inaccettabile. La sicurezza sul lavoro è un’emergenza nazionale e come tale va affrontata a ogni livello, coinvolgendo sindacati, imprese e istituzioni”