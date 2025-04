Morto a 17 anni schiacciato da un trattore in campagna

Il giovane è stato trovato dal padre che era andato a cercarlo

PISA – Morto a 17 anni dopo essersi ribaltato con il trattore, che lo ha schiacciato. La tragedia è avvenuta ieri nelle campagne di Montopoli Valdarno (Pisa), in località Chiecina, al confine con Palaia.

Il giovane si trovava alla guida del mezzo nei campi di proprietà della famiglia, quando per cause di accertamento, il trattore si è ribaltato e per il ragazzo non c’è stato niente da fare.

A trovare il corpo, poco dopo le 20, è stato il padre che è andato a cercarlo all’ora di cena dopo aver inutilmente provato a contattarlo con il cellulare.