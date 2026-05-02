Addio al campione che ha vissuto mille vite

Alex Zanardi è morto. Ad annunciarlo è la sua famiglia. Ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del paralimpismo, Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni. Dopo l’incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l’amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016.

Nel 2020 l’incidente in handbike

Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata.

Il campione paralimpico stava percorrendo un tratto in discesa della statale 146, quando ad una curva aveva perso il controllo del mezzo scivolando sulla corsia opposta, dove viaggiava un camion. Nell’urto con la parte anteriore della motrice, l’ex pilota di Formula 1 aveva battuto violentemente la testa.

Un anno dopo, la posizione del camionista era stata archiviata. Era stato infatti stabilito che all’uomo non poteva essere attribuita alcuna colpa nell’incidente in cui l’atleta paralimpico aveva riportato gravi lesioni. La famiglia si era opposta alla richiesta di archiviazione.

Morto Alex Zanardi, l’annuncio della famiglia

Alex Zanardi lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. Negli ultimi anni, i familiari avevano mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni di salute del congiunto. Sabato 2 maggio, l’annuncio della sua scomparsa avvenuta nella serata del 1° maggio: “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”.

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