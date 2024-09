Un infarto al lavoro, morto l’attore palermitano Maurizio Bologna

Aveva partecipato a tanti film di successo

PALERMO – È morto l’attore palermitano Maurizio Bologna, colpito da un infarto mentre lavorava in ufficio. Era impiegato dell’Inps. Aveva 58 anni.

Bologna era noto al grande pubblico per la sua esperienza teatrale, televisiva e cinematografica. Ha iniziato lavorando in teatro nel 1975. Di lui si accorsero grandi registi come Franco Scaldati, Aurelio Grimaldi e Roberto Andò.

L’esordio in televisione arriva nel 2005 con il docufilm su Caravaggio trasmesso dalla Rai.

Nel 2017 recita nel ruolo di Vito Ciancimino nel film “La mafia uccide solo d’estate” di Pif che lo richiama nella pellicola “In Guerra per Amore”. C’è Il suo volto anche in un episodio del Commissario Montalbano per la regia di Alberto Sironi accanto a Luca Zingaretti.

Ha partecipato alla fiction Makari con Claudio Gioè. All’ultima serie non aveva partecipato per problemi di salute.

Ha lavorato anche nella fiction “Incastrati”, prodotta da Netflix: un grande successo di Ficarra e Picone.

Nel 2019 lo ritroviamo nel film di Roberto Lipari “Tutt’apposto”. Tra i suoi recenti impegni cinematografico il film “Spaccaossa” con Vincenzo Pirrotta.

“Esprimo il mio cordoglio per la prematura scomparsa dell’attore Maurizio Bologna. Oltre a essere una maschera riconosciuta anche a livello nazionale, avendo partecipato a diverse produzioni teatrali, cinematografiche e televisive di successo, Maurizio Bologna è stato uno dei grandi protagonisti nel corso dell’ultimo Festino che ha celebrato i 400 anni di Santa Rosalia. Ai familiari rivolgo la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.