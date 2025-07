Morto Celso Valli, storico produttore di Vasco, Ramazzotti e Baglioni

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca

Il mondo della musica piange la scomparsa di Celso Valli, uno dei più influenti protagonisti della scena musicale italiana degli ultimi cinquant’anni. Compositore, arrangiatore e produttore, si è spento all’età di 75 anni.

Nato a Bologna il 14 maggio 1950, Celso Valli ha intrapreso il suo percorso artistico da giovanissimo, entrando appena quindicenne al Conservatorio Giovanni Battista Martini.

La sua formazione classica si è presto contaminata con il jazz, primo amore musicale, prima di approdare al rock progressivo e poi diventare figura di riferimento nell’italo disco.

Ma è nel ruolo di produttore e arrangiatore che la sua carriera ha preso il volo, portandolo a collaborare con i più grandi nomi del panorama musicale italiano.

Negli anni Settanta firma alcune delle sue prime produzioni con artisti come Drupi, Gianni Bella, Mango e Adriano Pappalardo, contribuendo con “Ricominciamo” al rilancio di quest’ultimo.

Poco dopo arriva la collaborazione con Mina, con l’intenso brano “Anche un uomo”. Insieme alla Tigre di Cremona ha realizzato tre album: “Italiana”, “25” e “Catene”.

Celso Valli a Sanremo (Foto Instagram)

I big della musica italiana con cui ha collaborato

È però negli anni Ottanta che Celso Valli raggiunge la piena consacrazione, mettendo la propria firma su brani di Gianni Morandi (“Canzoni stonate”), Raf (“Self control”), Marcella Bella (“Nell’aria”), Matia Bazar (“Ti sento”), Fiorella Mannoia (“Quello che le donne non dicono”), Fabio Concato (“051/222525”), Ivan Graziani e Miguel Bosé.

In quegli anni nasce anche il sodalizio artistico con Eros Ramazzotti che, dopo la vittoria a Sanremo nel 1984 con “Terra promessa”. Insieme sforneranno successi come “Adesso tu”, “Musica è”, “Più bella cosa”, “Se bastasse una canzone” e “Un’emozione per sempre”.

Sul finire del decennio Celso Valli incontra Vasco Rossi, dando vita a una lunga collaborazione che include brani come “Guarda dove vai”, “Senza parole”, “Sally” e “Marea”. Un rapporto artistico duraturo, segnato da una profonda sintonia musicale.

Il suo contributo è stato fondamentale anche per altri big della musica leggera italiana: da Laura Pausini a Renato Zero, da Adriano Celentano a Jovanotti, passando per Biagio Antonacci e Alessandra Amoroso.

Per il lavoro svolto con Laura Pausini ha ricevuto anche un Latin Grammy grazie all’album “Primavera Anticipada”. Insieme a Claudio Baglioni ha realizzato capolavori quali “La vita è adesso” e “Oltre”.

Celso Valli con Eros e Aurora Ramazzotti (Foto Instagram)

Morto Celso Valli, il cordoglio social

Celso Valli è stato per anni una presenza fissa anche sul palco del Festival di Sanremo, dove ha diretto l’orchestra per numerosi artisti. La sua ultima apparizione risale all’edizione 2023, in un medley che ha visto protagonisti Ultimo ed Eros Ramazzotti.

Artigiano del suono e innovatore silenzioso, Celso Valli ha costruito dietro le quinte alcuni dei più grandi successi della musica italiana. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca. “Mi mancherai maestro”, è il saluto social di Eros Ramazzotti.

“Ciao Celso, un altro gigante che ci lascia”, gli fa eco la figlia Aurora condividendo uno scatto che la ritrae da bambina insieme al padre e al compianto produttore e compositore. Tra i primi a ricordare Celso Valli via social anche Francesco Renga: “Maestro… amico, buon viaggio. Mancherai, non solo a me… la Musica ti piange”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA