Malore fatale, promessa degli scacchi muore a 23 anni

Fabio Guarino è morto all'improvviso. Si è sentito male mentre apriva la porta di casa

Un giovane di 23 anni è morto nel primo pomeriggio del 5 febbraio nel quartiere Vomero di Napoli, dopo aver accusato un malore improvviso. Si tratta di Fabio Guarino, scacchista di livello nazionale considerato una delle promesse del movimento italiano.

Il giovane si sarebbe sentito male mentre apriva la porta di casa. La famiglia ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Chi era il giovane morto all’improvviso

Fabio Guarino aveva iniziato a giocare a scacchi all’età di 12 anni presso l’Associazione Scacchistica Partenopea, realtà nella quale era cresciuto sia dal punto di vista sportivo sia umano.

Diplomato con il massimo dei voti all’istituto nautico, nel corso degli anni aveva raggiunto la categoria di prima nazionale, affiancando all’attività agonistica quella di istruttore di base.

Da pochi mesi era stato inoltre nominato arbitro nazionale. Parallelamente, svolgeva un’intensa attività formativa allo stadio Collana, dove seguiva i corsi dedicati ai più giovani.

Il mondo degli scacchi a lutto per Fabio Guarino

La scomparsa di Fabio Guarino ha colpito profondamente la comunità scacchistica partenopea e l’ambiente sportivo cittadino. Nelle ore successive alla notizia, numerosi amici, conoscenti e tesserati si sono raccolti attorno alla famiglia del giovane.

Parole di forte partecipazione sono arrivate dal presidente della Scacchistica Partenopea, Roberto Cerrato: “Era un ragazzo brillante. Sono senza parole”.

Angelo Martorelli, presidente del Comitato Regionale Campania, ha invitato ad onorare la memoria di Fabio Guarino “con un minuto di silenzio e raccoglimento nei tornei in programma fino al 5 marzo”.

In segno di lutto, l’Associazione Scacchistica Partenopea ha sospeso tutte le attività previste lo scorso fine settimana.

