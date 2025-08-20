È morto Francesco Musotto: fu presidente della Provincia di Palermo

Aveva 78 anni

PALERMO – È morto a Palermo l’ex eurodeputato di Forza Italia Francesco Musotto, 78 anni. Avvocato di professione Musotto era stato deputato dell’Assemblea regionale siciliana e presidente della Provincia a Palermo.

Il cordoglio di Schifani

“La scomparsa di Francesco Musotto mi addolora profondamente. Con lui ho condiviso una conoscenza ultradecennale e un comune percorso politico nello stesso partito, sempre nel segno della stima reciproca. Da presidente della Provincia di Palermo e da europarlamentare ha servito con impegno e competenza la comunità siciliana. Alla sua famiglia rivolgo, a nome personale e del governo regionale, le più sentite condoglianze”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Lagalla: “La sua memoria rimarrà viva”

“A nome personale e a titolo dell’intera comunità palermitana, desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Francesco Musotto. È con sincero dispiacere che ricordo il suo impegno instancabile alla guida della Provincia di Palermo, ruolo nel quale ha affrontato sfide complesse – dall’emergenza rifiuti alle questioni infrastrutturali – con passione, dedizione e un forte senso delle istituzioni. La sua azione come presidente della Provincia, eletto nel 1994 e poi nuovamente nel 1998, 2003 e fino al 2008, è stata caratterizzata da una visione pragmatica e da una lealtà verso il territorio che lo renderanno indelebili nel cuore di chi ha avuto occasione di collaborare con lui”. Così il sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla.

“A livello personale – aggiunge – ho sempre avuto con Francesco un rapporto di stima oltre che di amicizia, fondato su un comune desiderio di contribuire al bene della nostra città e della Sicilia. Ricordo con affetto i momenti di confronto civile e sincero che abbiamo condiviso, nel rispetto reciproco e nella passione per il servizio pubblico. La sua memoria rimarrà viva nella nostra comunità, anche attraverso gli insegnamenti del suo impegno civico e della sua dedizione alla politica come vocazione al servizio dei cittadini. In questo doloroso momento, desidero porgere le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato”.

Tantillo: “Grande commozione”

“Francesco Musotto è stato un esponente di primo piano del partito socialista e un politico di grandissimo valore che ha servito le istituzioni nel corso di un lungo impegno politico. La notizia della sua scomparsa suscita grande commozione, specie in chi come me viene dall’esperienza socialista”. Lo dice Giulio Tantillo, presidente del consiglio comunale di Palermo.