Sua la frase cult “170 grammi di bontà in olio d’oliva”

Otto secondi sono bastati per entrare nella memoria collettiva degli italiani. Franco Botto, volto iconico dello storico spot del “Tonno Insuperabile”, è morto a 88 anni. Un nome forse non noto a tutti, ma un’immagine che milioni di persone riconoscono ancora oggi.

Chi era Franco Botto morto a 88 anni

La sua popolarità esplose negli anni ’80 grazie a uno spot televisivo rimasto tra i più riconoscibili della pubblicità italiana. Una scena semplice ma efficace: un porticciolo, la camera che si avvicina lentamente, il verso di un gabbiano in sottofondo.

Botto, con in mano una scatoletta di tonno e un ramoscello d’ulivo, pronunciava la frase diventata simbolo di un’epoca: “Tonno Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva“. Il filmato, trasmesso ripetutamente durante le pause dei programmi di Telemontecarlo, lo rese in breve tempo un volto familiare al grande pubblico.

“Attore” per caso, lavorava per la Fincantieri

Il personaggio che lo rese celebre era quello di un pescatore. Baffi, cappello di lana e pipa: un’identità visiva diventata iconica. Nella realtà, però, Franco Botto non aveva legami con il mondo dello spettacolo né con quello marittimo.

Lavorava infatti come responsabile tecnico presso Fincantieri, nello stabilimento di Riva Trigoso, nel territorio di Sestri Levante. Il successo dello spot lo trasformò in un volto riconosciuto per strada. Una popolarità inattesa, nata da pochi secondi di pubblicità ma rimasta impressa per decenni.

Quando saranno celebrati i funerali di Franco Botto

I funerali di Franco Botto, morto a 88 anni, si terranno a Moneglia, nel Levante ligure, località in cui aveva avuto anche un ruolo nella vita pubblica come assessore comunale.

Il sindaco Claudio Magro lo ha ricordato come “un amico”. “Ricordava sempre con simpatia l’esperienza dello spot televisivo, dal quale non si sarebbe mai aspettato tutto quel successo – ha raccontato –. Chiunque lo riconosceva per strada. Era anche stato il mio allenatore di calcio quando giocavo nelle giovanili dell’Atletico Moneglia. Poi abbiamo collaborato a lungo in amministrazione”.

Il ritorno sui social negli ultimi anni

Negli ultimi anni Botto era tornato a comparire attraverso i social. Sulla pagina Instagram legata al marchio del tonno Insuperabile era riapparso in un contenuto che richiamava lo spot originale. Con capelli e baffi ormai bianchi, aveva mantenuto lo stesso stile che lo aveva reso celebre. Il video riproponeva la versione storica con un aggiornamento finale in cui compariva nuovamente per chiudere lo slogan con le parole: “Ancora oggi“.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA