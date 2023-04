Palermo piange Gery Tortorici, l’avvocato si è spento a 45 anni

Il cordoglio delle persone che lo hanno conosciuto

Si è spento all’età di 45 anni, l’avvocato palermitano Gery Tortorici, stimato professionista e dirigente in città di Azione. Tortorici a giugno del 2021 era stato eletto presidente del collegio nazionale dei garanti di Più Europa, incarico che poi aveva lasciato per affiancare Fabrizio Ferrandelli con cui spesso aveva compiuto i suoi passi in politica.

Ed è proprio Fabrizio Ferrandelli tra i primi a ricordarlo sui social. “Hai lottato come un vero guerriero”, ha scritto su Facebook aggiungendo: “Ma ci sono guerre più grandi di noi, della nostra determinazione, del nostro carattere e della scienza”.

“Tutta Agius – si legge sulla pagina dell’Associazione giuristi siciliana – si stringe ai familiari per la scomparsa del nostro amico e collega Gery Tortorici. Il tuo sorriso, la tua allegria, la tua amicizia ci mancheranno per sempre. Non ci sono parole adatte per descrivere il dispiacere che chiunque ti abbia conosciuto prova in questo momento”.

Tanti altri i messaggi di cordoglio sui social. “Ti abbiamo stimato, apprezzato ma soprattutto ti abbiamo voluto bene”, scrive Giuseppa Di Gaetano. “Saremo vicini nonostante tutto e oltre la fine” aggiunge Eleonora Gazziano. “Ciao Gery Tortorici è stato un onore conoscerti”, scrive Santo Vetrano.

I funerali saranno oggi a Ribera (paese di origine di Tortorici), alle ore 16 nella chiesa di S. Francesco.