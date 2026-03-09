Morto l’ex presidente della Regione Siciliana Mario d’Acquisto

Il cordoglio del governatore Schifani

PALERMO – E’ morto a Palermo, Mario D’Acquisto, 95 anni, esponente storico della Dc, presidente della Regione Siciliana dal 1980 al 1982 (dopo l’omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980) e vicepresidente della Camera dei deputati dal 1992 al 1993. Negli anni Settanta dal maggio del ’69 al giugno del ’74 ricoprì la carica di sindaco del comune di Mezzojuso.

Nel 1983 D’Acquisto, vicino a Salvo Lima, venne eletto nella lista Dc alla Camera dei deputati, dove sarà rieletto per altre due legislature. Nel 1987 fu sottosegretario al Bilancio nel governo Goria, e dall’aprile 1988 al luglio 1989 sottosegretario alla Giustizia nel governo De Mita. Dal 1989 al 1990 presiedette prima la commissione Bilancio poi la commissione Finanze. Durante il secondo governo Berlusconi venne nominato presidente di Italia Lavoro Sicilia, carica che mantenne fino a giugno 2009.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime cordoglio per la scomparsa di Mario D’Acquisto. “Con la morte di Mario D’Acquisto, la Sicilia – dice Schifani – perde un protagonista di una stagione importante della propria vita istituzionale”.

“Da presidente della Regione e da uomo delle istituzioni ha attraversato anni difficili e complessi per la nostra Isola. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo, a nome mio personale e del governo regionale, il più sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza”.

Schifani ha inoltre ricordato “il lungo impegno politico e istituzionale di D’Acquisto, che ha servito la Sicilia e il Parlamento nazionale ricoprendo ruoli di grande responsabilità”.