La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici e colleghi

Tragedia a Montesilvano, in provincia di Pescara. Marco Martellucci, 38 anni, stimato veterinario, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Il professionista lascia la compagna, il figlio Davide, i genitori Mario e Lorenza, le sorelle, i nonni e i nipoti.

Marco Martellucci trovato senza vita, il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore dai social. “Con troppo anticipo siamo costretti a salutare per sempre il nostro amico e collega Dott. Marco Martellucci, veterinario eccezionale e amico prezioso”, si legge in un post della Clinica veterinaria e Centro servizi per animali domestici L’Arca di Noè di Chieti.

“Tutto lo staff della clinica veterinaria Animal Care si unisce in un abbraccio alla famiglia del caro collega Marco Martellucci, in particolare al piccolo Davide di cui ci parlava sempre. Ci mancherai Marco”, recita un post pubblicato dalla clinica veterinaria Animal Care.

I funerali a Montesilvano

Le esequie sono state celebrate mercoledì 25 febbraio nella parrocchia Beata Vergine Maria Madre della Chiesa. La notizia della scomparsa di Marco Martellucci ha scosso profondamente Montesilvano.

