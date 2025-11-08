Morto Peppe Vessicchio, il maestro se ne va a 69 anni: la causa del decesso

Il noto direttore d'orchestra si è spento a causa di una polmonite interstiziale

È morto a 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Il noto direttore d’orchestra e arrangiatore si è spento nel pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di una complicazione improvvisa. La notizia è stata confermata all’Adnkronos da fonti vicine al musicista.

Secondo quanto reso noto dall’ospedale in accordo con la famiglia, “Vessicchio è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. I funerali si terranno in forma strettamente privata”.

Chi era Peppe Vessicchio, morto a 69 anni

Giuseppe Vessicchio, conosciuto da tutti come Peppe, era considerato una delle figure più rappresentative della musica italiana e del Festival di Sanremo, dove ha partecipato come direttore d’orchestra a partire dagli anni ’90.

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, aveva iniziato la carriera collaborando con artisti come Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino di Capri. Con Paoli firmò brani di successo come “Ti lascio una canzone” e “Cosa farò da grande”.

È stato il direttore d’orchestra più amato di Sanremo

Nel corso della sua lunga presenza al Festival di Sanremo, Vessicchio ha vinto quattro edizioni come direttore d’orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel (“Sentimento”), nel 2003 con Alexia (“Per dire di no”), nel 2010 con Valerio Scanu (“Per tutte le volte che”) e nel 2011 con Roberto Vecchioni (“Chiamami ancora amore”).

Pluripremiato come miglior arrangiatore, ha collaborato con numerosi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, tra cui Andrea Bocelli, Zucchero, Ornella Vanoni, Ron, Biagio Antonacci, Vecchioni ed Elio e le Storie Tese.

Aveva in programma un tour teatrale con Ron

Tra le sue esperienze più note figurano la direzione d’orchestra al Cremlino in occasione di un omaggio a John Lennon e la partecipazione al progetto Rockin’1000, la più grande rock band del mondo.

Negli ultimi anni il maestro continuava a lavorare a nuovi progetti musicali e aveva annunciato per il prossimo anno il tour teatrale “Ecco che incontro l’anima”, in collaborazione con Ron.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA