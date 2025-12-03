Salvatore Raciti muore a 41 anni: era il marito dell’ex Amici Susy Fuccillo

Stroncato da un malore, era uno dei titolari de Le Capannine. Lascia tre bambine.

Salvatore Raciti, uno dei titolari dello stabilimento Le Capannine di Catania, nonchè marito dell’ex concorrente di “Amici” Susy Fuccillo, è morto nella notte tra l’1 e il 2 dicembre in circostante tragiche.

L’uomo, 41 anni, è stato colpito da un malore improvviso mentre stava sistemando le decorazioni natalizie nel giardino della sua casa nella zona della Plaia. Ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.

Nel 2015 Salvatore Raciti era convolato a nozze nella sua terra con la ballerina napoletana Susy Fuccillo, nota per aver partecipato nel 2007 all’ottava edizione del talent “Amici”.

Salvatore Raciti e Susy Fuccillo (Foto Instagram)

Susy Fuccillo, il trasferimento in Sicilia per amore del marito

Susy Fuccillo aveva 18 anni quando entrò nella scuola di Maria De Filippi. Ad aggiudicarsi la vittoria in quell’edizione fu Marco Carta. Dall’unione con il marito sono nate tre bambine, Cristina, Giordana e Costanza, quest’ultima venuta al mondo l’anno scorso.

“Dieci anni di matrimonio. Non sapevamo cosa ci aspettava, ma insieme abbiamo costruito la nostra casa: l’unione, l’amore, e tre meraviglie, Cristiana, Giordana e Costanza”, scriveva Giusy Fuccillo su Instagram lo scorso settembre.

A corredo, alcuni scatti che la ritraevano insieme a Salvatore Raciti nel giorno del sì pronunciato dieci anni fa in Sicilia dove la ballerina si era trasferita per amore.

La gioia alla scoperta della terza gravidanza

Il profilo Instagram dell’ex concorrente di “Amici” è pieno zeppo di immagini in cui mostra orgogliosamente la sua famiglia. In un post fissato in alto, la ballerina napoletana aveva documentato il momento in cui aveva scoperto di essere incinta per la terza volta.

“La vita mi ha insegnato che decide lei come sorprenderti – aveva scritto al settimo cielo – (…) In realtà non ti senti mai pronta davanti a qualcosa di immensamente più grande di te. E poi, quando ho sentito il suo battito, tutto, incredibilmente, mi è sembrato al posto giusto, eri un desiderio dentro la mia anima”.

“Inaspettatamente, con un cuore pieno di gratitudine saremo felici ed emozionati di accogliere una nuova Vita nella nostra famiglia – aveva aggiunto – (…) Un terzo figlio sarà un delirio! È vero…Ma sarà un delirio che una volta vissuto non si vuole più lasciare”.

Il cordoglio social: “La vita toglie tutto in un attimo”

Tra i commenti, spicca oggi il cordoglio di quanti sono rimasti senza parole alla notizia della prematura e improvvisa scomparsa di Salvatore Raciti. “Che Dio vi possa aiutare a sopportare questo immenso dolore…la vita per quanto può darci tanto ci toglie tutto in un attimo. Mi dispiace davvero tanto”, si legge.