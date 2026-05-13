La famiglia ha dato consenso alla donazione degli organi

UDINE – È morto all’ospedale di Udine il diciottenne di Monopoli caduto, lo scorso 3 maggio, dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro, durante una gita scolastica con i compagni di scuola.

Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza in elicottero dopo la caduta dal primo piano. Era ricoverato in condizioni critiche, è entrato in coma irreversibile e non si è più ripreso. La famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi.

La prima ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, la sera dell’incidente il giovane si era allontanato dal gruppo dopo cena ed era salito in una stanza al primo piano, da cui è precipitato.

I compagni di scuola hanno scoperto quanto accaduto poco dopo e hanno dato l’allarme. La Procura ha aperto un fascicolo. Non si esclude possa essersi trattato di un gesto intenzionale.

La salma farà rientro a Monopoli dopo il completamento delle procedure ospedaliere.

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