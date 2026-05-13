 Cade dal balcone durante la gita, morto studente 18enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Morto studente caduto dal balcone in gita scolastica: era ricoverato da 10 giorni

incidente sul lavoro
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La famiglia ha dato consenso alla donazione degli organi
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

UDINE – È morto all’ospedale di Udine il diciottenne di Monopoli caduto, lo scorso 3 maggio, dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro, durante una gita scolastica con i compagni di scuola.

Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza in elicottero dopo la caduta dal primo piano. Era ricoverato in condizioni critiche, è entrato in coma irreversibile e non si è più ripreso. La famiglia ha dato il consenso all’espianto degli organi.

La prima ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, la sera dell’incidente il giovane si era allontanato dal gruppo dopo cena ed era salito in una stanza al primo piano, da cui è precipitato.

I compagni di scuola hanno scoperto quanto accaduto poco dopo e hanno dato l’allarme. La Procura ha aperto un fascicolo. Non si esclude possa essersi trattato di un gesto intenzionale.

La salma farà rientro a Monopoli dopo il completamento delle procedure ospedaliere.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI