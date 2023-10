Ri-Evolution, a Palazzo della Cultura la mostra d’arte moderna

Il percorso sulla storia dell'arte italiana del novecento

1' DI LETTURA

CATANIA – Mostre a Catania: per tutto l’autunno nella città etnea sarà protagonista l’arte moderna, con la mostra “Ri-evolution, i grandi rivoluzionari dell’arte italiana, dal Futurismo alla Street Art”. Uno spaccato di Futurismo e Street Art incastonati nella culla di Palazzo della Cultura a Catania.

Mostre a Catania: l’organizzazione

Fino al 7 gennaio la possibilita’ di ammirare fantastiche opere e questo grazie ad una iniziativa voluta dal consigliere Giovanni Magni insieme ai colleghi Erika Bonaccorsi, Alessandro Campisi, Piermaria Capuana, Giannina Ciancio, Simona Latino, Giuseppe Musumeci, Angelo Rosario Scuderi, Valentina Saglimbene, Alessia Trovato e Anna Vullo.

La location e gli artisti

Una mostra che propone percorsi d’arte incastonati nei percorsi del barocco catanese, nella storica location di Palazzo della Cultura che vedrà circa 130 opere di prim’ordine, molte delle quali mai viste in Sicilia. Un percorso tra opere d’arte moderne che abbraccia la storia dell’arte italiana dal novecento ad oggi. Giorgio De Chirico, Maurizio Cattelan o in bella vista le sculture dell’ italo-americano Arturo di Modica, lo stesso che ha realizzato la famosa scultura del “Toro di Wall Street”.

Per ulteriori informazioni sulla mostra e per prenotare i laboratori creativi, è possibile visitare il sito www.rievolution.eu o le sue pagine Facebook per rimanere aggiornati sugli eventi.