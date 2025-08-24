L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio su una strada provinciale

VISSO – Un terribile incidente mortale ha sconvolto ieri pomeriggio la tranquillità di Visso, minuscolo centro della provincia di Macerata, nelle Marche. Giuseppe Soli, 54 anni, originario di Spello, nel Perugino, padre di due figlie, ha perso la vita dopo essere finito con la sua moto contro una colonna di una galleria lungo la Strada Provinciale 209 Valnerina.

La tragedia si è consumata attorno alle 18. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: Giuseppe avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva il tratto di strada che conduce verso Preci, schiantandosi contro la struttura di sostegno della galleria. Un automobilista di passaggio ha dato l’allarme.

I soccorsi, purtroppo vani

Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Visso, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. L’elisoccorso, allertato in extremis, non è riuscito ad atterrare a causa del maltempo.

La notizia della scomparsa di Giuseppe Soli ha lasciato attonita la comunità di Spello, dove era molto conosciuto e stimato. Decine i messaggi di cordoglio sui social, che raccontano di un uomo generoso, gentile e appassionato di moto. “Una bella persona come poche – scrive un’amica – onorata di averti avuto accanto”.

