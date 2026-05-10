 Motorizzazione Confcommercio Palermo, rinnovati i vertici
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PALERMO
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PALERMO- L’associazione Motorizzazione Palermo, uno dei comparti più articolati e strategici del sistema economico di Confcommercio Palermo, ha rinnovato il consiglio direttivo: il nuovo presidente è Marco Calascibetta, i vice presidenti sono Maria Concetta Bocchiaro e Francesco Dominici.

“È un momento delicato per il settore automotive, attraversato da cambiamenti radicali legati alla diffusione dei veicoli elettrici e ibridi, alla digitalizzazione dei servizi e alle nuove regole ambientali – ha detto il presidente Calascibetta -. Oltre alla rappresentanza sindacale dei nostri associati, abbiamo l’obiettivo di confrontarci con le istituzioni locali e regionali sui temi della viabilità, della mobilità urbana e delle infrastrutture”.

Tra le categorie che fanno parte dell’associazione Motorizzazione Confcommercio Palermo ci sono i commercianti all’ingrosso e al dettaglio di ricambi auto e moto, gommisti, elettrauto, carrozzerie e officine meccaniche indipendenti.

(nella foto allegata, da sx: Marco Calascibetta, Maria Concetta Bocchiaro, Francesco Dominici)

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