Motta Sant’Anastasia, non trova un libro e aggredisce a morsi i fratelli

Denunciato per lesioni un 54enne

CATANIA – Non trovava un suo libro e ha accusato i familiari di averlo preso e nascosto a sua insaputa. Poi ha estratto una pistola che teneva in tasca e ha minacciato di morte i suoi due fratelli, di 64 e 70 anni, e la madre novantenne. Alla reazione dei fratelli che hanno tentato di disarmarlo, li ha morsi entrambi alle mani e ha colpito alla testa il più anziano dei due con il calcio della pistola procurando loro ferite che sono state medicate in ospedale.

E’ l’accusa contestata a un 54enne di Motta Sant’Anastasia (Catania) che è stato denunciato per lesioni personali da carabinieri della locale stazione, intervenuti dopo una segnalazione al 112. Il gip di Catania ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.