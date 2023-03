Movida e centro storico, le misure del Comitato per la sicurezza

Le misure per la fruizione in sicurezza dei luoghi del centro cittadino

3' DI LETTURA

CATANIA – Sicurezza dei luoghi della movida di Catania e del centro storico, soprattutto quelli in cui di recente si sono verificate risse e altri episodi che hanno influito in modo negativo sulla percezione di sicurezza: sono i temi al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito il 27 marzo in prefettura. Il Comitato è stato presieduto dal Prefetto di Catania e hanno partecipato il Questore ed i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Capo di Gabinetto e il Comandante della Polizia Locale di Catania.

Movida Catania: le misure

Sulla base delle valutazioni espresse dai rappresentanti delle Forze di polizia, deputate istituzionalmente alla tutela e al mantenimento dell’ordine pubblico, si è convenuto, anche sulla base delle precedenti esperienze condotte nel decorso mese di dicembre, di approntare delle misure che siano funzionali ed efficaci rispetto all’obiettivo da raggiungere: la fruizione dei luoghi di svago in piena sicurezza, assicurando il contemperamento delle diverse, legittime esigenze dei residenti, di coloro che gestiscono, nel rispetto delle norme, attività commerciali e, infine, degli avventori dei locali.

L’area pedonale

Si è, pertanto, convenuto di ripristinare – con provvedimento del Commissario Straordinario – l’area pedonale in via Sangiuliano, nel tratto ricompreso fra via Manzoni e via Ventimiglia fra le 21 e le 04 di sabato 1 aprile.

Anche in tal caso, così come avvenuto nello scorso mese di dicembre, il Comune di Catania appronterà uno specifico piano di viabilità alternativa che prevede, limitatamente alla serata del sabato nella predetta fascia oraria 21-04, l’inversione del senso di marcia di via Manzoni.

Tale forma di “perimetrazione” dei luoghi della movida risponde, secondo le valutazioni tecniche emerse in seno al Comitato, in maniera più efficace alle esigenze di controllo del territorio rispetto alle ipotesi di presidi fissi di singoli siti del centro storico che, inevitabilmente, lascerebbero scoperte altre aree nello stesso ricadenti.

I presidi

La Polizia Locale presidierà tutti i varchi di accesso all’istituenda area pedonale, al fine di consentire una fruibilità in piena sicurezza degli spazi e per condurre un’efficace attività di contrasto alle violazioni del Codice della Strada.

Il Prefetto, nel pomeriggio del 29 marzo scorso, ha illustrato le misure concordate nel corso della citata riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ai rappresentanti di Confcommercio e Assoesercenti, che ne avevano fatto richiesta, nel corso di un incontro svoltosi al Palazzo del Governo, alla presenza del Commissario Straordinario e del Comandante della Polizia Locale.

I rappresentanti delle predette associazioni di categoria hanno espresso alcuni suggerimenti che possano garantire una maggiore fruibilità degli esercizi del centro storico e chiesto controlli severi per far rispettare l’orario di chiusura degli stessi – già previsto, con ordinanza del Commissario Straordinario, per le ore 2 – e il divieto di asporto di alcol al di fuori del perimetro dell’esercizio.

I servizi straordinari

Il Prefetto, al riguardo, ha evidenziato come le Forze dell’ordine già assicurano giornalmente i controlli anche sugli esercizi commerciali, comunicando che nel corso dei fine settimana, saranno, comunque, garantiti servizi straordinari al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vendita e somministrazione di cibi e bevande.

Lo stesso Prefetto e il Commissario Straordinario, in conclusione, hanno manifestato piena disponibilità a venire incontro agli eventuali, ulteriori suggerimenti che – compatibilmente con le misure finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – dovessero, nel futuro, pervenire dalle associazioni di categoria.