Incoraggianti i dati dell'etilometro: nessun automobilista ubriaco

CATANIA – Nuovo week-end di controlli per le forze dell’ordine, nell’ambito del piano disciplinato con ordinanza del questore. In azione la polizia, la Guardia di finanza, polizia locale e esercito, oltre che i carabinieri.

L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica. Controlli in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena, via Gemmellaro.

Complessivamente sono state identificate 285 persone, di cui 80 con precedenti penali, e controllati 110 veicoli. Rilevate 8 infrazioni al Codice della Strada, per mezzi senza assicurazione o senza revisione. Quattro auto sono state sequestrate e 4 sospese dalla circolazione.

Lotta ai posteggiatori abusivi: sanzionati 8

Continua l’attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Le zone più controllate sono state quelle di via Dusmet, corso Sicilia, via Sant’Euplio e via Santa Filomena. In totale ne sono stati fermati e sanzionati otto, tutti catanesi eccetto uno originario di Augusta.

In particolare, si tratta di un 29enne e un 21enne fermati nella zona stazione, di un 26enne fermato a piazza Alcalà. E ancora, un 45enne è stato fermato all’inizio di via Cristoforo Colombo, un 52enne nei pressi di largo Paisiello. Un 23enne e un 25enne erano in corso Sicilia e un 40enne in piazza della Repubblica. Tre sono stati denunciati in quanto recidivi e quattro per la violazione del Dacur.

I controlli dei carabinieri in centro

I carabinieri hanno impiegato equipaggi della compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. In campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

I controlli sono stati effettuati in centro storico, in particolare in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e aree limitrofe. I militari sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa. Nel complesso sono state controllate 83 persone e 30 veicoli, dei quali 6 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Elevate 20 contestazioni per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di oltre 11 mila euro e la decurtazione di 25 punti patente. Anche i militari hanno sanzionato varie infrazioni, come guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e di revisione.

Nessun automobilista ubriaco

A verifiche con l’etilometro sono stati sottoposti 11 conducenti, di cui 2 nella fascia d’età tra i 18 ed i 22 anni, 5 in quella tra i 23 e 27 anni, 3 in quella tra i 28 ed i 32 anni ed il resto oltre i 32 anni. Nessuno era in stato di ebbrezza.

Tali attività, nel complesso, hanno quindi garantito, attraverso la capillare presenza delle pattuglie dell’Arma, il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che in numerosi affollano il centro storico di Catania. E impedito il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.