 Palermo, controlli nei locali della movida: due denunciati
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Movida selvaggia nel centro storico di Palermo, sequestrata un’attività

Movida Palermo
Denunciati due 35enni
CARABINIERI
di
1 min di lettura

PALERMO – Movida selvaggia nel centro storico di Palermo, sequestrata un’attività e denunciati due gestori. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione Palermo Centro e dalla polizia municipale.

Il bilancio parla della denuncia di due 35enni, già noti alle forze dell’ordine, per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo senza autorizzazioni, l’invasione di terreni o edifici, l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità come la licenza del questore per attività di pubblico spettacolo, occupazione della sede stradale e diverse violazioni in materia edilizia.

I militari hanno proceduto al sequestro preventivo di un gazebo esterno e della strumentazione musicale presente nella struttura. Sono state inoltre elevate contravvenzioni amministrative per un valore di 2.800 euro. 

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