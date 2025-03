Scattano le multe e militari in azione anche con etilometri e drug test

CATANIA – Nuovo servizio contro la movida selvaggia e contro i posteggiatori abusivi a Catania. È tornato anche in questo fine settimana il servizio straordinario svolto dalle forze dell’ordine per prevenire incidenti e violenza in città.

All’opera pattuglie della polizia, dei carabinieri, della Finanza, vigili urbani e militari dell’Esercito italiano. Presidi e controlli in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

I controlli

In tutto sono state identificate 230 persone, di cui 45 con precedenti penali, e sono stati controllati 95 veicoli, tra auto e moto. Sanzionati cinque parcheggiatori abusivi, tra cui quattro pregiudicati catanesi, trovati tra piazza Borsellino, via Dusmet, corso Sicilia, via Teocrito. Il quinto, un 41enne bulgaro, è stato sorpreso in piazza San Placido.

Per tutti ora allontanamento dalle zone rosse e denuncia per violazione del Dacur, il provvedimento con cui il questore vietava loro di stazionare proprio nei luoghi dove sono stati individuati. In tutto avevano “guadagnato” circa 100 euro in cinque.

L’etilometro e i drug test

I carabinieri di piazza Dante e del Radiomobile hanno utilizzato l’etilometro e i drug test, in particolare, in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe. Hanno controllato 135 persone, delle quali 4 sono state denunciate a piede libero, e 82 veicoli, di cui 2 sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

I militari hanno elevato 14 multe. Un motociclista è stato denunciato per guida senza patente: non l’ha mai presa ed è recidivo. La moto è stata sequestrata per la confisca. A 5 automobilisti è stata sospesa la patente: guidavano parlando al cellulare.

Le denunce a piede libero

Denunciati un 30enne egiziano per violazione del decreto sulle zone rosse e un 22enne di Mascalucia per violazione del foglio di via. 22 persone sono state sottoposte a etilometro e solo un 46enne catanese è stato denunciato perché aveva 0,94 grammi di alcol per ogni litro di sangue.

I controlli nel centro storico hanno impedito, spiegano le forze dell’ordine, la sosta selvaggia. In generale, sottolineano infine gli inquirenti, “grazie all’attività preventiva dinamica e ai presidi fissi posti in essere, volti a impedire la commissioni di qualsivoglia forma di illegalità diffusa, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna”.