Movida sicura a Catania, raffica di controlli e sanzioni nel weekend

Il dispositivo interforze in centro e sul lungomare

CATANIA – Nuovo fine settimana di controlli a Catania per garantire lo svolgimento in sicurezza della movida cittadina. Come disposto dal Questore, sulla base delle decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Carabinieri hanno presidiato le zone più frequentate del centro storico e del lungomare, dalla Plaia alla scogliera.

I posti di blocco hanno interessato piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea, oltre a piazza Europa, piazza Nettuno, via del Rotolo, piazza Mancini Battaglia, via Acicastello e viale Kennedy.

Le verifiche della Polizia

Nel corso delle operazioni coordinate dalla Questura sono state identificate 289 persone, di cui 64 con precedenti, e controllati 161 veicoli. Accertate 13 infrazioni al Codice della strada: tre per assenza di copertura assicurativa, tre per guida senza casco e quattro per mancanza di revisione.

Sono scattati sequestri, fermi amministrativi e sospensioni dalla circolazione. Tre automobilisti sono stati sorpresi al volante con lo smartphone in mano: oltre alla multa è arrivata la sospensione della patente.

Cinque posteggiatori abusivi sono stati fermati e sanzionati, tre dei quali denunciati per violazione del Dacur e con sequestro delle somme incassate.

L’attività dei Carabinieri

Parallelamente, i Carabinieri hanno controllato il centro storico, in particolare piazza Federico di Svevia e piazza Currò. Identificate 108 persone e verificati 47 veicoli, con 26 sequestri o fermi amministrativi.

Elevate 42 contravvenzioni per un totale di circa 31 mila euro e 125 punti patente decurtati. Le infrazioni hanno riguardato soprattutto guida con cellulare, senza casco, passaggi col rosso e mancanza di cinture o sistemi di ritenuta per bambini. Tre automobilisti sono stati sorpresi senza patente, otto senza revisione e quattordici senza assicurazione. Un 51enne recidivo nella guida senza patente è stato denunciato.

Controlli su alcol e droga

I Carabinieri hanno predisposto posti di blocco con etilometro e drug test: 32 i conducenti fermati, sei dei quali under 22. Un 63enne catanese è stato denunciato dopo aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, con patente sospesa, 10 punti decurtati e sequestro del veicolo.

I controlli hanno riguardato anche i parcheggi selvaggi e il fenomeno della microcriminalità legata alla diffusione di droga tra i giovani. Le pattuglie a piedi hanno svolto verifiche nelle aree di piazza Duomo senza rilevare violazioni.

L’attività congiunta delle forze dell’ordine ha assicurato il regolare svolgimento della movida catanese, prevenendo condotte pericolose e garantendo maggiore sicurezza a cittadini e turisti.