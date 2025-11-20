Mozione di sfiducia e Italo-Belga, le parole di Schifani VIDEO

"Mi risulta che le opposizioni stiano ancora raccogliendo le firme"

PALERMO – Il governatore della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato all’Assemblea Pubblica di Sicindustria, dal titolo “Investire al Sud per fare crescere l’Italia”, che si è tenuta all’Hotel Villa Igea di Palermo.

Schifani a margine dell’evento ha parlato della mozione di sfiducia presentata delle opposizioni nella giornata di ieri e della richiesta avanzata, nella giornata di oggi, da parte della commissione regionale antimafia, sulla revoca di commissione all’Italo-Belga.

“Ho appreso dalle agenzie della relazione della commissione Antimafia sulla vicenda italo-belga, ma mi deve ancora essere comunicata formalmente affinché io possa trasmetterla subito all’Avvocatura regionale”, ha spiegato.

Ai cronisti che chiedevano sulla sfiducia Schifani ha risposto: “Mi risulta che le opposizioni stiano ancora raccogliendo le firme sulla mozione -. Ieri – ha continuato Schifani – hanno fatto la conferenza stampa senza avere le firme: le raccoglieranno, poi noi faremo la nostra parte e diremo il nostro pensiero politico in Aula. Sono assolutamente sereno”.