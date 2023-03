Mulè: “Auguri a Caruso, grazie al ‘condottiero’ Miccichè”

Il cambio della guardia ai vertici del partito in Sicilia

ROMA – Marcello Caruso, neo commissario di Forza Italia in Sicilia, incassa il sostegno del vice presidente della Camera Giorgio Mulè. “A Caruso rivolgo i migliori auguri affinché con il suo lavoro tutti i militanti di Forza Italia possano ritrovarsi con serenità e condivisione. Ciò sarà possibile solo con le doti dell’umiltà e dell’ascolto che sono certo a Marcello non difettano”.

Elogio a Miccichè

Poi parole di elogio anche per Gianfranco Miccichè, definito “condottiero di tante battaglie che hanno scritto la storia di Forza Italia in Sicilia”. Mulè dice: “Non c’è parola che riesca a contenere il ringraziamento per l’amore che ha dimostrato verso gli azzurri anche con l’ultimo passo indietro. Sarà Marcello Caruso, per primo, a toccare la solidità del lavoro fatto facendo tesoro dei consigli che, sono certo, Gianfranco non gli farà mai mancare”.

Il benvenuto del gruppo FI Ars a Caruso

E anche il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars saluta la nomina di Caruso: “Il nostro vivissimo apprezzamento per la nomina di Marcello Caruso quale coordinatore della famiglia di Forza Italia in Sicilia – si legge in una nota -. Ci attendono sfide impegnative, sia sul piano del governo regionale , sia in vista delle prossime scadenze elettorali. È importante che di fronte a queste sfide Forza Italia sia guidata da una persona di grande esperienza, competenza e sensibilità come Marcello, che siamo certi farà un ottimo lavoro col sostegno, al suo fianco, di tutti noi parlamentari e di tutte le realtà territoriali del partito”.