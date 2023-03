Miccichè: “Situazione difficile nel partito, buon lavoro a Caruso”

L'ex presidente dell'Ars svela: "Mi ero dimesso sabato mattina"

PALERMO – Nel tardo pomeriggio di sabato l’annuncio della nomina di Marcello Caruso a commissario di Forza Italia in Sicilia, ma poco prima erano arrivate le dimissioni di Gianfranco Miccichè dal ruolo. A dare la lettura di quanto accaduto è lo stesso ex presidente dell’Ars, che in una nota spiega di avere avuto un colloquio con Silvio Berlusconi sabato mattina. “Abbiamo parlato a lungo della difficile e sempre più ingarbugliata situazione siciliana”, è la premessa di Miccichè.

Miccichè: “Voglio bene a Forza Italia”

L’ormai ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia poi aggiunge parlando di Berlusconi e di Forza Italia, che ha contribuito a fare nascere: “Per l’amicizia che mi lega da 40 anni e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni”. Miccichè poi conclude: “Al dottore Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro”.