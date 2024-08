Multe e denunce nei giorni di Ferragosto, i controlli della guardia costiera

Scoperto un lido abusivo che occupava oltre mille metri quadrati

PALERMO – Multe e denunce in questa settimana di Ferragosto nel lungomare della provincia di Palermo da parte dei militari della Capitaneria di Porto.

Da sabato ad oggi, venerdì 16 agosto, sono stati effettuati 330 controlli tra ispezioni a bordo di imbarcazioni e verifiche nelle strutture balneari e le spiagge libere, per accertare il rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare.

Le sanzioni elevate

Nel corso delle attività sono state elevate 23 multe per sosta vietata di veicoli su area demaniale marittima. Elevate 7 sanzioni amministrative per navigazione entro la zona di mare riservata alla balneazione per mille e 600 euro, un verbale per trasporto di persone a bordo oltre il limite consentito. Inoltre, 4 sanzioni amministrative per aver ormeggiato in una zona dove c’è indicato pericolo per la navigazione per altri mille 200 euro.

È stato denunciato anche il gestore di un lido abusivo che ha occupato oltre mille metri quadrati di demanio marittimo, restituendolo alla libera fruizione.

Sono stati 53 i controlli svolti nell’area marina protetta “Capo Gallo-Isola delle Femmine”, dove sono state elevate 5 multe a diportisti per aver ancorato l’unità in zona vietata nel tratto di mare tutelato.

La guardia costiera ha soccorso in mare 23 persone in difficoltà in 5 diverse situazioni di emergenza.

Infine, i militari a bordo di una motovedetta sono intervenuti per soccorrere una donna in stato di gravidanza colta da malore a bordo della Msc Crociere Seaside. La donna è stata portata al porto e affidata alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata in ospedale.