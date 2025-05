Multe in tre cantieri edili tra Altavilla Milicia e Terrasini

I controlli dell'Ispettorato del lavoro

PALERMO – Un cantiere sospeso e altri due sanzionati per violazioni in materia di salute e sicurezza. E’ il bilancio dell’attività di vigilanza condotta nel fine settimana appena trascorso dagli ispettori del contingente Inl Sicilia in servizio a Palermo. I tre cantieri interessati dai controlli si trovano ad Altavilla Milicia e a Terrasini.

Nel primo è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza; in particolare, gli ispettori hanno accertato che due operai stavano lavorando sul tetto senza alcuna protezione. Le scale utilizzate dagli operai sono artigianali poggiate sugli impalcati. Al titolare della ditta è scattata una multa di 3.000 euro.

Nel secondo cantiere è stato accertato, il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi era sprovvisto dei contenuti minimi previsti dalle norme, che la viabilità delle persone non risultava assicurata e che le aree di passaggio dei mezzi di lavoro e quella del personale a piedi non erano adeguatamente separate e segnalate. In questo caso la multa è stata di 2.400 euro.

Nell’ultimo cantiere sono state accertate la mancanza della mantovana nel ponteggio a protezione contro la caduta di materiali dall’alto, l’assenza di parapetti con tavole fermapiede lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, nonché l’assenza di estintori. La multa di 3.800 euro.