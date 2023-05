Municipi, Falcone interviene sul caso Cavallaro: “Siamo garantisti”

Il coordinatore degli azzurri etnei blinda le scelte del partito: "Piena fiducia nel nostro candidato"

CATANIA. Marco Falcone, coordinatore di Forza Italia nel Catanese, getta una secchiata d’acqua fredda sulle polemiche che hanno accompagnato la candidatura dell’azzurro Rosario Cavallaro alla presidenza del quarto Municipio per il centrodestra. Lo abbiamo intercettato a margine della kermesse elettorale organizzata stamani da Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania in corsa per il bis. “Certo, Cavallaro ha un problema giudiziario ancora in corso su fatti, però, rispetto ai quali si ritiene, e noi lo riteniamo con lui, estraneo”.

Basta questo a risolvere la faccenda?

“Noi abbiamo applicato un principio di garanzia. Il nostro è sia un partito della garanzia che della libertà, lo ha ribadito ieri il presidente Berlusconi. Ci sono tantissimi casi di processi avviati che poi si risolvono in un nulla di fatto perché o il fatto non costotuisce reato o perché il fatto, addirittura, non sussiste.

E in questo caso?

“In questo caso abbiamo dato piena fiducia a Cavallaro nella consapevolezza che sarà un grande presidente di Municipio”.

Parliamo delle amministrative: Forza Italia non è mai entrata in maniera diretta nella contesa per il sindaco di Catania, come mai?

“Sin dal primo momento, Forza Italia ha manifestato una posizione di responsabilità. Lo abbiamo detto sin da subito: poiché abbiamo il presidente della Regione, non possiamo né dobbiamo rivendicare la poltrona di primo cittadino a Catania. Lo abbiamo fatto con garbo ed equilibrio, cercando di essere sintesi per gli altri partiti della coalizione. Raggiungendo, in ultimo, la sintesi sulla figura di Enrico Trantino”.

Falcone, che giudizio esprime sulla squadra di Giunta presentata da Enrico Trantino?

“Ha fatto una bella squadra, con sette liste a supporto di questo straordinario progetto”.

Una squadra in discontinuità con il recente passato amministrativo?

“Dal giorno dopo del voto, dobbiamo concentrarci e sbracciarci tutti per superare l’emergenze e restituire a Catania prestigio, dignità e prospettiva”.

Il centrodestra siciliano può dirsi compatto?

“Stiamo andando al voto con grande entusiasmo e coesione, così è in tutti i comuni capoluogo dell’Isola. Partiamo da Catania, per poi andare a Siracusa, Ragusa e Trapani. Il centrodestra ha dimostrato grande senso di responsabilità”.

Che ruolo ha il suo partito?

“Nella kermesse di Milano, il presidente Berlusconi ha rivendicato la centralità di Forza Italia che qui in Sicilia è esercitata dal presidente Schifani. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni affinché il 28 e il 29 ci sarà una grande affermazione sulla scorta del lavoro che stiamo facendo sia al governo nazionale e che regionale”.