Muore a 9 anni in ospedale, Belmonte Mezzagno piange il piccolo Gioele

La tragedia di un bambino. Un paese in lacrime

PALERMO- Lo conoscevano tutti. Nella piccola comunità di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, in tanti ricordano il sorriso e la dolcezza del piccolo Gioele, che si è spento a soli nove anni in ospedale a Roma, in seguito a una malattia.

Il dolore

La tragedia ha gettato tutto il paese nello sconforto: le speranze si sono spente nella serata di ieri, 30 settembre, e l’intera comunità si stringe alla famiglia anche con decine di messaggi che in queste ore vengono condivisi sui social.

“Un dolcissimo angioletto è volato in cielo – si legge -. E il pensiero, con il cuore e con la preghiera, è rivolto a lui e alla sua famiglia”.

“Oggi la nostra comunità si risveglia con la triste notizia per la perdita del piccolo Gioele – scrivono dalla Asd Pol Belmontese -. Era un bambino dolcissimo di appena 9 anni. Ci stringiamo al dolore dei genitori e dei familiari a loro vanno le nostre condoglianze e tutto il nostro affetto”.

“Vicini ai genitori”

E ancora: “Il nostro paese perde il dolcissimo sorriso di un bambino che illuminava. Siamo tutti vicini ai genitori, a cui speriamo arrivi il nostro immenso affetto”.

“Belmonte Mezzagno perde un suo figlio, un bambino che aveva una vita davanti. Il gruppo Ultras di Belmonte si stringe al dolore della famiglia per perdita del piccolo Joele”. “Ti accoglieranno gli angeli – si legge in un altro messaggio – piccolino, la vita è ingiusta. Non ti dimenticheremo mai”.