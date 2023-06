Muore a Favara l’uomo indagato per la scomparsa della sorella

La madre di Vincenzo e Gessica Lattuca: 'Mi avete distrutto'

FAVARA (AG) – Vincenzo Lattuca, 43 anni, fratello di Gessica Lattuca, la ragazza scomparsa da Favara nell’agosto 2018, è deceduto la scorsa notte per una probabile overdose di droga. La morte è avvenuta dopo mezzanotte. Inutile la corsa all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Nelle scorse settimane Enzo Lattuca era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere proprio in relazione alla sparizione della sorella Gessica.

La procura di Agrigento guidata da Salvatore Vella ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e ha aperto un fascicolo d’inchiesta per spaccio di droga e morte come conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti.

La squadra mobile di Agrigento, che si sta occupando della vicenda, nelle ultime ore ha effettuato una ispezione domiciliare e ha sentito i familiari.

Il passato e il presente di Vincenzo Lattuca sono stati caratterizzati da precedenti per droga e recentemente era stato coinvolto in un segmento investigativo, che ipotizza un traffico stupefacenti, della nota inchiesta “Mosaico”.

A commentare la notizia, con un post su Facebook, anche la madre Giuseppina Caramanno: “Cosa mi hai combinato a mamma, mi hai distrutto il cuore come faccio adesso senza di te figlio mio, ti amo e ti amerò sempre a te e tua sorella.. mi avete distrutto con la vostra mancanza”.