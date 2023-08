Muore dopo la consegna, non si esclude il colpo di calore

L'uomo si è accasciato all'improvviso.

Un operatore della Sda di La Spezia è stato stroncato da un malore subito dopo aver consegnato un pacco. L’uomo si è accasciato sulle scale dell’abitazione ed è morto. Lo comunica Uil Trasporti. Il fatto è successo alle 13.30 di ieri, non si esclude un colpo di calore.

Il caldo si fa sentire anche in questo Ferragosto, con temperature di 33-34 gradi in tante città del Centro-Nord. E i meteorologi prevedono una nuova ondata di calore a partire da venerdì: nel weekend si toccheranno i 38-40 gradi in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara.