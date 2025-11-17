Muore in auto soffocata da un boccone di mozzarella

Inutili i soccorsi. Come prevenire episodi di soffocamento

Una donna di 70 anni è morta a Casamassima, in provincia di Bari, dopo essere rimasta soffocata da un boccone di mozzarella mentre si trovava nell’auto del figlio. Il dramma si è consumato in pochi minuti, nell’attimo in cui l’uomo si era allontanato dal veicolo per effettuare un acquisto.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana stava facendo uno spuntino quando un pezzo di mozzarella le avrebbe ostruito le vie respiratorie. Al rientro in auto, il figlio l’ha trovata in evidente difficoltà e ha allertato immediatamente i sanitari del 118. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Soffocata da mozzarella, come prevenire simili episodi

Gli esperti ricordano che episodi di soffocamento possono verificarsi anche con alimenti considerati innocui. Per ridurre i rischi è consigliabile mangiare con calma, masticare con cura ogni boccone ed evitare di consumare cibo in situazioni che possano distrarre o favorire movimenti bruschi.

È utile anche tagliare gli alimenti in pezzi molto piccoli e sorvegliare eventuali difficoltà nella deglutizione. Avere familiarità con le manovre di primo soccorso, come la manovra di Heimlich, può rivelarsi decisivo nei primi secondi in cui si manifesta un’ostruzione respiratoria.

Cos’è la manovra di Heimlich

La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso utilizzata in caso di soffocamento da ostruzione delle vie aeree. Consiste nel posizionarsi dietro la persona in difficoltà, cingendole la vita con le braccia e applicando rapide compressioni verso l’alto sotto lo sterno.

Questo movimento crea una pressione interna che può espellere il corpo estraneo e liberare il respiro. È un intervento semplice ma potentissimo, che può salvare la vita se effettuato tempestivamente.

