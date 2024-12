Muore nella zona boschiva: neve alta, difficili operazioni di recupero

La donna originaria di Misterbianco era con la famiglia

CATANIA – La neve caduta copiosa nelle scorse ore ha creato, e sta ancora creando, non pochi disagi nella zona delle vigne e nelle zone boschive di Biancavilla. Una famiglia di Misterbianco, che aveva deciso di passare la notte di natale nella casa di villeggiatura di contrada Filiciusa, colpita da un lutto improvviso, si è trovata ad affrontare una situazione drammatica.

Muore nella zona boschiva

Durante la notte scorsa l’anziana donna di 78 anni, che era in casa insieme ai familiari, ha accusato un malore improvviso accasciandosi e perdendo la vita. I familiari hanno allertato il 118 ma a causa della neve presente nelle strade l’ambulanza non ha potuto raggiungere l’abitazione in questione.

Sono stati gli stessi familiari, con un loro mezzo, a raggiungere il medico dell’ambulanza, fermandosi a circa un chilometro di distanza, e condurlo fino all’abitazione. Il medico però ha potuto solo constatare il decesso dell’anziana.

Un altro problema si è poi presentato in mattinata poiché i mezzi dell’agenzia delle pompe funebri non erano in grado di potersi recare sul posto per via della neve alta. Da qui l’interessamento delle autorità locali.

A mobilitarsi è stato il responsabile comunale della Protezione Civile del Comune di Biancavilla, Paolo Pinnale, che ha coordinato gli interventi complessi. Grazie all’intervento del Corpo Forestale, e al supporto della locale Associazione di Protezione Civile e dell’Associazione “Mungibeddu 4×4” muniti di fuoristrada, la soluzione è presto giunta.

È stato il mezzo della Forestale a trainare il furgone delle pompe funebri permettendogli di arrivare sul posto con il personale che ha così potuto svolgere di recupero della salma e trasportarla in sicurezza.