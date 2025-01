Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

POTENZA – Morto sul lavoro a Muro Lucano, in provincia di Potenza, il titolare di un’impresa edile di 44 anni. L’uomo era in un cantiere per la ristrutturazione di un immobile privato.

Secondo una prima ricostruzione l’imprenditore edile sarebbe rimasto incastrato mentre lavorava vicino a una betoniera.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.