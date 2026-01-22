Musolino: “Dichiarare lo stato di emergenza in Sicilia”

"Ho depositato un'interrogazione urgente in Senato"

ROMA – “Ho presentato una interrogazione parlamentare urgente in Senato, controfirmata dai colleghi del gruppo Italia Viva, al ministro per la Protezione civile e a quello delle Infrastrutture, per chiedere l’immediata dichiarazione dello stato di emergenza per la regione Siciliana a seguito del passaggio del ciclone ‘Harry'”. Lo dichiara la Senatrice Dafne Musolino.

“La situazione è drammatica e non ammette ritardi burocratici. A Santa Teresa di Riva il crollo della strada principale ha isolato il centro abitato, bloccando le vie di fuga e mettendo in pericolo la popolazione. Il sistema dei trasporti – prosegue la senatrice Iv – è al collasso, la circolazione ferroviaria è sospesa lungo l’asse strategico Messina-Catania-Siracusa e, fatto gravissimo, non sono stati predisposti autobus sostitutivi per le tratte a corto raggio, lasciando scoperti collegamenti essenziali come la Catania centrale-Aeroporto. I cittadini sono isolati e i soccorsi ostacolati”.

“Ho chiesto al Governo di stanziare subito risorse e mezzi per la messa in sicurezza dei territori e il ripristino della viabilità. Tuttavia, non possiamo continuare a rincorrere le emergenze con provvedimenti tampone. La devastazione portata dal ciclone Harry impone un cambio di passo: è fondamentale che il Governo riattivi immediatamente l’unità di missione ‘Italia Sicura’ con i poteri originari, per realizzare le opere strutturali di prevenzione del rischio idrogeologico necessarie a tutelare l’incolumità dei cittadini di fronte a eventi climatici sempre più estremi”, conclude Musolino.