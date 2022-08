Musumeci annuncia le dimissioni sui social

Sul futuro dice: sono pronto a guidare il centrodestra.

PALERMO – Musumeci si dimette: l’annuncio su Facebook. “Il 25 settembre in Sicilia si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche come avverrà in tutta Italia”, con queste parole si apre la diretta del presidente. Tra le motivazioni addotte il risparmio economico ed evitare la chiusura delle scuole oltre che per i contagi Covid che in autunno di norma aumentano esponenzialmente. “Di questa mia decisione ho informato il presidente dell’Ars come prevede la legge. Continueremo a lavorare, non è il momento del commiato”, dice. Poi un passaggio sul futuro della coalizione. “Sono fermo a quello che ho detto il 23 luglio: sono pronto a guidare il centrodestra per la vittoria. Se sono divisivo e non è un capriccio posso fare un passo di lato, trovate un candidato fatecelo conoscere e faremo le nostre valutazioni e andremo avanti”. Il messaggio si chiude con un ringraziamento a Giorgia Meloni che lo ha lasciato libero di scegliere.