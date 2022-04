"Il premier dia rispsote sulla sovranità energetica"

CATANIA – Il governatore Nello Musumeci bacchetta il presidente del Consiglio Mario Draghi pr la battuta sulla necessità di scegliere tra la pace in Ucrina e i condizionatori accesi in estate. “Non è felice e non è di significato la battuta che ha fatto il premier – ha sottolineato Musumeci intervenendo a Catania all’iniziativa ‘Le energie della Sicilia’ -. La pace è un valore prioritario e indiscutibile”.

La sovranità energetica

Il presidente della Regione ha poi aggiunto: “Il discorso è se si ritiene di poter inseguire l’obiettivo della sovranità energetica in una condizione di emergenza o se qualcuno non debba rispondere di omissione e scelte superficiali per non aver perseguito una concreta politica di autonomia energetica quando si era in una condizione di normalità. Draghi non può esimersi dal rispondere a questo quesito”.